"Een fysiek bravourestukje" NADAL 12 juli 2018

Wat. Een. Wedstrijd. 4h47 lang verblijdden Rafael Nadal en Juan Martin del Potro (ATP 4) de 15.000, op het puntje van hun stoel zittende, toeschouwers op een ongezien spektakel. Vooral de vijfde set van deze grandioze partij was slecht voor hartlijders en zalig voor tennisliefhebbers. De ene uitzonderlijke slagenwisseling na de andere, een waar festival van beauty's. "Dit was een emotionele match", zei Nadal die voor het eerst sinds 2011 nog eens in de halve finale van Wimbledon geraakte. "Het tennis was van een uitzonderlijk niveau. Een formidabele tegenstander ook." Dat beide heren deze fantastische slijtageslag beëindigden met een innige en welgemeende omhelzing maakte het moment enkel maar grootser. Al is het toernooi van Nadal natuurlijk nog niet voorbij. "Ik ben gelukkig", zei de Roland Garros-winnaar. "Maar nu moet ik recupereren, want dit was een fysiek bravourestuk. En met Djokovic krijg ik in de halve finale één van de strafste tegenstanders mogelijk." (FDW)

