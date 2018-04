"Een futuristische droomfabriek": Stromae showt nieuwe collectie op de catwalk in Parijs Stijn Van Hove

07 april 2018

00u00

Bron: Eigen berichtgeving 1 De Krant Een futuristische sprookjesfabriek in hartje Parijs, een zeer select kransje genodigden en nieuwe muziek van de maestro zelve. Gisteren lanceerde Mosaert - het modelabel van Stromae - een vijfde collectie en die lonkt hongerig naar de wereld. "Dit merk wordt groter dan de zanger."

Een kleurrijke marktplaats vol snuisterijen met het typische design. Mannen in hagelwitte fabriekspakken die als robots de genodigden plezierden met - voornamelijk Belgische - drankjes en hapjes en een show die kon wedijveren met wat doorgaans tijdens de modeweken te zien is in de Lichtstad. Stromae schoot zijn nieuwe collectie 'Capsule 5' - een amalgaam van kleding en decoratie - torenhoog het firmament in. Letterlijk. Want even later daalden zijn modellen neer langs de gekruiste roltrappen in Le Bon Marché. Eerst met tulband op het hoofd. Dan met al het leuks dat de nieuwe collectie te bieden heeft. En die bevat - zo ontdekte modeminnend Parijs - naast de typisch geometrische, nu ook opvallend veel architecturale motieven.

VIDÉO Pour illustrer le défilé de la collection de #Mosaert @lebonmarche @Stromae #Stromae dévoile ce soir une chanson inédite

La première depuis cinq ans pic.twitter.com/I10CQTL9Ha Eric Bureau(@ Eric_Bureau) link

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN