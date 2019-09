Exclusief voor abonnees "Een executie" Coach Johansson 02 september 2019

Dit pak slaag voerde ons terug naar de Australian Open 2016, waar David Goffin in de vierde ronde verloor van Roger Federer en pas in de derde set zijn respect een beetje aan de kant zette (2-6, 1-6, 4-6). Toenmalig coach Thierry Van Cleemput stelde zich indertijd al vragen bij zijn pupil. Gisteren stond huidig begeleider Thomas Johansson ook niet meteen te applaudisseren. "Roger was heel goed, maar ik zie de reden niet in waarom David zich zo laten executeren heeft", zei de Zweed. "Hij was in grote vorm en die match tegen Carreño Busta was een stap vooruit. Dus na zo'n prestatie moeten we wel even gaan samenzitten en dit bespreken. Waar ging het mis? Ik dacht immers dat hij vandaag een goede kans maakte." Iets tussen de oren? "Dat moeten we te weten zien te komen", zuchtte Johansson. "We hadden een heel goede Amerikaanse trip, maar dit is toch wel een smet op zijn parcours. David is een veel betere tennisser dan wat hij vandaag getoond heeft."

