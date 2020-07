Exclusief voor abonnees "Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd" 01 juli 2020

Het is weinig verbazend, maar ten huize Hoste is een mop nooit ver weg. "Als mijn vrouw haar dag met een schaterlach kan beginnen, is de mijne al goed", zegt hij. "Dat kan een grapje zijn dat ik bedenk nadat ik de kranten heb gelezen of gewoon een dwaas liedje dat ik zing. Zulke moppen thuis zijn vaak de beste. Al moet ik wel zeggen dat ik concurrentie krijg van onze katten. Die moeten amper moeite doen om een lach op mijn echtgenote haar gezicht te brengen." Zijn beste grap in 60 jaar? "Voor sommigen zal het de sketch over Nespresso zijn. Die schopte het zo ver dat ze nadien zelfs winkels aangepast hebben. En soms kan een flauwe grap gigantisch veel weerklank krijgen. Mijn mop in 'De ideale wereld' van eind april is volgens Woestijnvis de meest bekeken grap ooit." De comedian antwoordde toen met een Hitlergroet op de vraag hoe Vlaams Belangers elkaar begroeten nu hun gezicht bedekt is door een mondmasker. Het fragment werd offline gehaald. "Maar nadien hebben alle politieke partijen wel een stelling ingenomen tegen censuur."

