Lieve maatschappij, wanneer ik de woorden 'licht' autisme of 'een beetje' autisme hoor, krijg ik de kriebels. Dit is hoogstwaarschijnlijk goed bedoeld, omdat onze kenmerken van autisme blijkbaar niet zo opvallen. Wat velen echter niet beseffen, is dat dit maar weinig zegt over de impact die autisme op ons leven kan hebben. We hebben het, ook al zie je dat niet altijd. Het is zoals iemand die twee maanden zwanger is. Je ziet dat niet, maar het kindje is er wel. Het verschil is dat de zwangere vrouw meteen geloofd wordt. Wij moeten het steeds opnieuw uitleggen, omdat het beeld van het soms zo ondoordringbare eigen wereldje en de fladderende handen bij ons afwezig is? Wel, autisme is nog zoveel meer. Het is buitenshuis overcompenseren om sociaal mee te kunnen, om vervolgens thuis een wrak te zijn, waarvoor meerdere dagen herstel nodig is. Het is een brein dat altijd overuren draait: razende, overheersende gedachten die voortdurend de stilte doorbreken. Het is elk moment bezig zijn met informatieverwerking: context inschatten, indelen, overanalyseren, corrigeren en controleren. Het is zoveel intense gevoelens ervaren die zo moeilijk te plaatsen zijn. Het is vechten voor je plek in de maatschappij, gezien willen worden en tegelijkertijd onzichtbaar willen zijn. Het spectrum herbergt veel diversiteit. Het is niet altijd direct meetbaar aan de oppervlakte. Wij functioneren op het eerste gezicht 'normaal', maar vanbinnen ontploffen, hakkelen en vallen we en staan we steeds weer op. We zijn allemaal verschillend. Laten we dat omarmen. Want dat is dan wél net als personen zonder autisme: iedereen wil erkend worden om wie hij werkelijk is. Vandaag 2 april is het Wereld Autisme Dag. Laten we bij deze een start maken.

