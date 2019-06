Exclusief voor abonnees "Eden gaat toekomst Spaanse voetbal veranderen" Bondscoach Martínez 14 juni 2019

Ook Roberto Martínez deed in Spanje zijn zegje over de transfer van Eden Hazard naar Real Madrid. De bondscoach was er gisteren te gast bij Radio Marca. "Eden gaat de toekomst van het Spaanse voetbal veranderen", zei Martínez. "Het is een toptransfer. Er zijn veel spelers die het talent hebben om voor Real te voetballen, maar weinig hebben het in zich zo'n club op sleeptouw te nemen. Eden heeft een geweldige persoonlijkheid en een soort van aangeboren magie. Zijn mentaliteit komt de groep ook alleen maar ten goede. Hij behoort tot de beste spelers die het mondiale voetbal te bieden heeft." (KDZ)