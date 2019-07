Exclusief voor abonnees "Eddy was nog wel ander kaliber" Sagan evenaart Merckx met 111de (groene) trui 13 juli 2019

Altijd bijzonder als één van de talrijke (Tour)records van Eddy Merckx sneuvelt of geëvenaard wordt. Peter Sagan veroverde gisteren in Chalon-sur-Saône zijn 111de groene trui. Dat zijn er exact evenveel als 'De Kannibaal' er gele won. "Ja, maar Eddy was nog wel van een ander kaliber", lachte hij de vaststelling weg. Dichter dan de derde plaats, na Groenewegen en Ewan, kwam Sagan niet. "Maar dat resultaat stemt me tevreden. De snelste man won. Met 13 punten in de tussenspurt en twintig aan de streep bouw ik mijn voorsprong in het puntenklassement verder uit (56 stuks nu al op Sonny Colbrelli, red.). Een geslaagde dag, dus." (JDK)