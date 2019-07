Exclusief voor abonnees "Eddy, Eddy, Eddy" 05 juli 2019

00u00 0

176 renners passeerden er de revue, maar het was toch Eddy Merckx' naam die het luidst gescandeerd werd op de Grote Markt. De Kannibaal bedankte met een diepe buiging: "Op deze Grote Markt ben ik in 1969 gevierd bij mijn eerste Tour-zege, een onvergetelijke ervaring. Ik ben dankbaar dat de stad Brussel deze start vijftig jaar later organiseert. Hopelijk genieten de mensen even hard als ikzelf."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis