'Eddie' is kopman. Ik rijd in zijn dienst" Dubbelinterview Edward Theuns & Michael Matthews " 24 februari 2018

Edward Theuns (26) verliet Trek om dit voorjaar voor het eerst zelf kopman te zijn, Michael Matthews (27) maakt voor de eerste keer een echt doel van de Vlaamse kasseikoersen. Sunweb start vandaag dus met twee 'debutanten' - zij aan zij, want Matthews voelt zich zeker niet de betere van Theuns. "'Eddie' woont hier, hij rijdt hier elke dag. Ik kan veel van hem leren. Waar begint de race? Waar moet ik op welk moment zijn? Ik ben van plan om straks de hele dag aan zijn zijde te blijven." Theuns: "Ik ben in de Omloop de kopman. Maar ik ben zeker dat hij ook de finale zal rijden. Ik moet daar niet flauw over doen: hij is sterker dan ik. Ik vind dat hij qua lichaamsbouw eigenlijk meer geschikt is voor de Vlaamse klassiekers dan voor de Ardennenklassiekers."

