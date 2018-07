"Echte ontgoocheling kwam pas 's ochtends" Roberto Martínez 24 uur na de uitschakeling 12 juli 2018

Roberto Martínez (44) reageerde een dag na de uitschakeling door de Fransen voor de camera van de VRT. De Spaanse bondscoach probeerde zijn ontgoocheling in woorden te gieten en tegelijk de focus te verleggen naar de kleine finale komende zaterdag. "Het geloof dat we dit WK konden winnen, was verrassend groot in onze groep", zei Martínez. "Daarom is de emotionele kater er zeker. Vooral 's ochtends bij aankomst in het hotel leefde bij de jongens het gevoel dat het niet veel gescheeld heeft. Enkel het geluk dat je nodig hebt om wereldkampioen te worden, ontbrak. We hadden net zo goed in de finale kunnen staan. Deze ploeg heeft de lat hoog gelegd."

