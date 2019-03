'Echte' jongens houden niet van meisjesdingen 22 maart 2019

Dat meisjes beter zijn in huishoudelijke taken en jongens beter in dingen herstellen: bij bijna de helft van onze 10- tot 13-jarigen zit dat idee er al ingebakken. Net als het idee dat jongens zorg moeten dragen voor meisjes, die zich makkelijk beledigd voelen. Naarmate jongeren ouder worden en klimmen op de sociale of onderwijsladder, denken ze wel minder stereotiep. Het zijn vooral jongens die druk van buitenaf voelen om zich 'als echte jongens' te gedragen. Van hen wordt nog altijd minder aanvaard dat ze iets leuk vinden dat als 'meisjesachtig' wordt beschouwd. Bij meisjes is daar - na jarenlange inspanningen - meer aandacht voor. Volgens de onderzoekers moet het ontkrachten van genderstereotypen al op veel vroegere leeftijd beginnen.

