"E-sigaret is truc om rokers verslaafd te houden"

De e-sigaret is een vuile truc van de tabaksindustrie om rokers verslaafd te houden - en we trappen er allemaal in. Dat staat in een rapport van de Europese vereniging van longartsen waarover de Mediahuis-kranten berichten. "E-sigaretten hebben hun positieve imago te danken aan het feit dat ze minder ongezond zouden zijn dan sigaretten", zegt professor Guy Brusselle (UZ Gent), die meewerkte aan het onderzoek. "Maar sigaretten zijn zó ongezond dat alles beter scoort als je daarmee vergelijkt." Volgens het rapport is de vraag niet meer óf e-sigaretten schadelijk zijn, maar hoezeer. Bovendien is er te weinig bewijs dat dampen helpt om te stoppen met tabak. De e-sigaret zorgt ervoor dat minder mensen de klassieke rookstopmethodes proberen, waarvan het effect nochtans bewezen is.

