'Dynamietgel' werkt 12 keer beter dan viagra (maar je krijgt er wel hoofdpijn van) 00u00 0

Britse wetenschappers hebben succesvolle experimenten achter de rug met een nieuwe gel tegen impotentie. Het basisbestanddeel van de crème is nitroglycerine, een stof die zorgt voor een betere plaatselijke doorbloeding en ook in dynamiet zit. En de werking ervan is ook nogal explosief, zo blijkt uit de eerste testen met 220 Britten die sukkelen met erectieproblemen. De helft van de mannen kreeg een erectie vijf minuten na het aanbrengen van de gel. Na tien minuten was dat bij zeven op de tien proefpersonen het geval. Die resultaten tonen volgens het blad 'Newsweek' aan dat de gel 12 keer beter werkt dan Viagra-pillen. Alleen één tegenvaller: de gel zorgt voor flinke hoofdpijn. Daarop hopen de onderzoekers nog wat te bedenken.

