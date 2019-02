"Dylan stierf in koude gracht, terwijl jij in je bed kroop" Mama tegen aanrijder: 15 februari 2019

De moeder van een verkeersslachtoffer heeft zich gisteren rechtstreeks tot de aanrijder van haar zoon gericht in de rechtbank. "Mijn zoon stierf in een koude gracht, terwijl ik bezorgd in de keuken ijsbeerde en jij je bed in kroop." De 16-jarige Dylan Aendekerk (foto) werd drie jaar geleden doodgereden in Peer, toen hij naar huis fietste na een feestje. Hij had een overlevingskans, zo bleek uit de autopsie, maar de aanrijder vluchtte weg. "Ik begrijp een paniekreactie, maar hoe kan je iemand in nood niét helpen?", aldus Dylans mama. De 33-jarige chauffeur - een buurtbewoner - had de aanrijding naar eigen zeggen niet gemerkt. De dag na de feiten kon hij gearresteerd worden. Hij riskeert drie jaar cel en twee jaar rijverbod. (MMM)