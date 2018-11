"Durven mikken op tweede plaats" Tuerlinckx en Roeselare zijn ambitieus 20 november 2018

Met een verplaatsing naar directe concurrent Halkbank Ankara zal het meteen duidelijk worden of de hoge West-Vlaamse verwachtingen gewettigd zijn. Roeselare kwam in poule A terecht met titelhouder Kazan, Halkbank Ankara en Frankfurt. "Een stevige reeks, maar toch mogen we durven mikken op een tweede plaats", aldus Hendrik Tuerlinckx. "Kazan is ongenaakbaar, dat beseffen we wel maar de rest ligt open. Frankfurt zou ik zeker niet onderschatten omdat ze er in de voorronde toch in slaagden om een vedetteploeg als Thessaloniki uit te schakelen. Vanavond minstens twee punten pakken in Turkije zou ik al geslaagd noemen. Ankara is veel sterker dan Istanbul, dat we vorig seizoen twee keer klopten. Met Sket hebben ze daar een zeer stevige Sloveen als hoekaanvaller. Hij deed de Red Dragons afgelopen zomer nog heel wat pijn op het WK."

