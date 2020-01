Exclusief voor abonnees "Duitsers werden zot van hem" Gille Van Binst stak regelmatig de draak met Robbie, maar speelde liever mét dan tegen hem 27 januari 2020



"Als ik er één herinnering aan Robbie moet uitpikken, dan ga ik voor de wedstrijd tegen Bayern München. De Europese Supercup in 1976. We verloren de heenwedstrijd met 2-1, maar de terugmatch was 'De Grote Robbie Rensenbrinkshow'. Ik heb zelden iemand een ploeg op een hoopje weten te spelen als Robbie die avond. Op een bepaald moment ging hij aan het dribbelen en knalden Beckenbauer en Schwarzenbeck tegen elkaar. Dat waren toch Janneke en Mieke niet, hé, in die tijd. De Duitsers werden die avond zot van Robbie, omdat hij ze van het 'kaske' naar de muur speelde. Soms moest ik wel eens achter zijn veren zitten, maar op de grote avonden stond hij er altijd. Ik zal Robbie altijd herinneren als een grote meneer van Anderlecht." (KDZ)

