Exclusief voor abonnees 'Duitse Marc Van Ranst' verwacht tweede én derde besmettingsgolf 06 mei 2020

00u00 0

Het hoofd van het Robert Koch Instituut, een Duitse overheidsinstelling voor infectieziekten en niet-overdraagbare ziekten, waarschuwt dat een tweede en zelfs derde golf van het coronavirus in aantocht is. "Dit is een pandemie, en bij een pandemie zal het virus mensen blijven ziek maken tot 60 à 70% van de bevolking besmet is geweest", zegt Lothar Wieler, de 'Duitse Marc Van Ranst'. Hij benadrukt dat verschillende experten die mening delen. Wieler zei ook nog dat een app die besmette personen en hun entourage opspoort "noodzakelijk" kan zijn bij de strijd tegen de verdere verspreiding van het virus. Volgens de officiële cijfers klokte Duitsland gisteren af op meer dan 166.000 coronabesmettingen. Bijna 7.000 mensen kwamen om het leven.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen