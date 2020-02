Exclusief voor abonnees "Duidelijkheid nodig over Hollerbach" Coach-uit-noodzaak Vata 03 februari 2020

De trainerssaga van Moeskroen blijft aanslepen. Ook op Anderlecht zat technisch directeur Rudi Vata op de bank. Coach Bernd Hollerbach is al sinds 20 december afwezig. Een longontsteking, klonk het toen. Een flinke dan, als die bijna anderhalve maand zou aanslepen. "Op deze manier is het moeilijk voor deze groep", zei Vata gisteren. "Een ploeg heeft nood aan een trainer. Er is duidelijkheid nodig. We hopen die deze week te krijgen." In Moeskroen hopen ze Hollerbach binnen dit en twee weken opnieuw te mogen verwelkomen. (NVK/PJC)