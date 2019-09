Exclusief voor abonnees "Dubbele pech" Carla Vanherbruggen (48) uit Evergem 25 september 2019

Terwijl hotelpersoneel op Cyprus weigerde om Carla in haar kamer te laten, kreeg ze thuis in haar krantenwinkel dieven over de vloer, die met 6.500 euro aan de haal gingen. "Dubbele pech", zucht ze. Twee dagen kon de vrouw - samen met twee bevriende koppels - genieten van haar week vakantie in het Sentido Cypria Bay-resort, maar maandag was het uit met de pret. Het gezelschap werd door de uitbaters onder druk gezet om de kredietkaart weer boven te halen, wat ze weigerden. Ze hadden immers al 2.400 euro betaald. "Toen onze kamers maandagavond vergrendeld waren, ben ik toch geplooid. Voor 100 euro mocht ik één nacht op mijn kamer. Onze vrienden weigerden en zijn de hele nacht in de lobby moeten blijven. Vandaag hebben we ons toch maar aan het zwembad gelegd, maar echt genieten is er niet meer bij." (JSA)

