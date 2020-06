Exclusief voor abonnees "Dubbel zoveel markten, da's dubbel zoveel inkomsten" Yves Vanderwegen | Marktkramer 25 juni 2020

Marktkramer Yves Vanderwegen (59) uit Rotselaar mag vanaf 1 juli weer van dinsdag tot zondag op al zijn vertrouwde markten staan. "Eindelijk, eindelijk, eindelijk! Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Schitterend positief nieuws. Ook al blijft het met de nodige veiligheidsmaatregelen en gaan we de maanden maart en april nooit meer inhalen, nu kunnen we toch nog iets recupereren. Althans, als het weer meevalt in de zomer. (lacht) Hopelijk blijven de mensen komen. Ik kan alleszins weer dubbel zoveel markten doen, met andere woorden: dubbele inkomsten. We gaan er weer voor de volle 100% tegenaan." (EDLL)

