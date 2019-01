"Dubbel tegen ex-partner Schuurs? Dat is dubbel" 16 januari 2019

De ironie van het lot. Elise Mertens nam vorig jaar afscheid van vaste dubbelpartner en vriendin Demi Schuurs om zich meer op haar enkelspel te concentreren. En in de eerste ronde van de Australian Open botst ze, samen met Aryna Sabalenka, op Bethanie Mattek-Sands en... Demi Schuurs. "Ja, het zal zo moeten zijn, zeker?", lachte Mertens. "Maar Demi heeft me toch al proficiat gewenst na mijn zege in het enkelspel. Het is dubbel, maar dat is tennis, hé." (FDW)