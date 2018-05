"Dubbel gevoel" 30 mei 2018

Yanina Wickmayer (WTA 105) zal blij geweest zijn met de 40.000 euro en haar onverwachte plaats op de hoofdtabel maar minder met de loting: voormalig Roland Garros-finaliste Sam Stosur (WTA 90) was met 2-6, 4-6 een tikkeltje te sterk. "Ik blijf achter met een dubbel gevoel", zei ze na afloop. "Ik had de indruk dat als ik te weinig probeerde dat ik dan gedomineerd werd door haar forehand, waardoor ik agressiever moest tennissen dan ik wilde. En daarom maakte ik wat meer foutjes. Ik was niet constant genoeg waardoor ik de kleine kansjes niet kon grijpen." Na vijf games (2-3) werd de wedstrijd twee uur onderbroken door de regen. "Aan één kant schoof het heel hard en de onderhoudsmensen zeiden ook dat de baan niet meer bespeelbaar was", aldus Wickmayer. "Bij de terugkeer was ze veel agressiever en wou ze echt druk leggen op mijn service en daar heeft ze ook perfect gespeeld." Wickmayer kan zich nu richten op het gras. Ze heeft al zeker het WTA-toernooi van Nottingham en de kwalificaties van Birmingham op de planning staan. (FDW)

