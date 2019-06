Exclusief voor abonnees "Dronken Théo buitengezet? Dat geloven we niet" 25 juni 2019

Vinciane Delforge, de moeder van de vermiste Belgische rugzaktoerist Théo Hayez (18), is gisteren aangekomen in Australië. "De familie wil blijven tot Théo is gevonden", zegt Christos Tsesmetzis, die met de familie in contact staat en de zoekacties van de vrijwilligers coördineert. Théo is al 25 dagen vermist, sinds hij een bar op 31 mei verliet. Vader Laurent gelooft niet dat zijn zoon daar buitengezet zou zijn omdat hij te dronken was. "Een getuige vertelde dat hij zo zat was dat hij niet meer kon stappen. Ik ken mijn zoon. Ik ben 99% zeker dat dit niet zo is. Théo is een clevere gast en zou ook niet zomaar naar de bush trekken. Hij vertelde aan zijn moeder en mij dat hij blij was dat hij terug zou keren naar België. Hij vroeg zijn moeder zelfs bij zijn thuiskomst een feest te organiseren voor hem en zijn vrienden. We zijn écht zeker dat hij terug naar België wilde komen." De politie van Byron Bay zocht het afgelopen weekend voor het eerst niét naar de Belg. "We bekijken dag per dag of en waar we gaan zoeken", zegt de Australische politie. De vrijwilligers vragen de bewoners van de kuststad intussen goed in hun tuin te kijken - "ook onder struiken en bladeren" - in de hoop de telefoon of kledij van de vermiste Belgische tiener te vinden. (BJM)

