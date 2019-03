"Dromen van top 5 in ploegentijdrit" Campenaerts 13 maart 2019

00u00 0

Vandaag begint de Tirreno-Adriatico met een ploegentijdrit en de Belgische Lotto-ploeg wil beter doen dan de zestiende plaats die ze vorig jaar behaalden. "We mogen dromen van de top vijf", zegt Victor Campenaerts. Hij rijdt vandaag zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Campenaerts was twee maanden in Namibië en vertrekt op 27 maart naar het Mexicaanse Aguascalientes, waar hij op 16 of 17 april een aanval op het werelduurrecord plant.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN