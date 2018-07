"Drink alleen water" Candy (25) en Deniz (28) uit Duitsland 24 juli 2018

Candy en Deniz stralen van gezondheid. De twee fitte, mooie Berlijners werken bij de luchtmacht. Op verkenningsvluchten bemannen zij de observatiekoepel. Candy drinkt alleen water, Deniz heeft aan een biertje of drie genoeg. "Het zou zonde zijn om op zo'n prachtig festival dronken of stoned rond te lopen: je zou zo veel missen. Wij hoeven dus niet te ontgiften. We voelen ons prima. Het was onze eerste keer Tomorrowland samen en we zijn meteen voor het luxepakket gegaan, met hotelovernachtingen in Brussel. 1.800 euro per man, een flink maandloon, maar we hebben er geen seconde spijt van."

