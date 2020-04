Exclusief voor abonnees "Drie maanden geen inkomen" Kürt Rogiers (Lars in 'Familie') 24 april 2020

"Dankzij deze beslissing krijgen we extra tijd en ruimte om er na de zomer weer helemaal te staan", probeert Kürt Rogiers - Lars in 'Familie' - positief te blijven. "Al is het voor de kijker wel balen. Net nu waren enkele verhaallijnen opgestart die de volgende weken hadden moeten ontploffen in de aanloop naar de seizoensfinale. Dat feestje wordt nu wat uitgesteld."

