Exclusief voor abonnees 'Drie koningen' denken aan regering zonder PS 23 juni 2020

00u00 0

De drie koningen, zoals partijvoorzitters Egbert Lachaert (Open Vld), Georges-Louis Bouchez (MR) en Joachim Coens (CD&V) genoemd worden, denken aan een regering zonder PS als eerste te verkennen piste. Maar die formule kent heel wat struikelblokken. Ze heeft maar een zeer nipte meerderheid met 77 van de 150 zetels - inclusief de ontembare Jean-Marie Dedecker. Sp.a-voorzitter Conner Rousseau zou zijn PS-copain Paul Magnette moeten loslaten. En bovenal: cdH heeft met haar vijf zetels geen stemrecht in de commissie waar wetten altijd eerst worden gestemd voor ze naar de Kamer gaan. Kortom: zonder oppositie zou de regering niets kunnen beslissen. Er liggen zodanig veel doornen op de weg, dat de vraag rijst of deze piste geen blufpoker is om de PS alsnog aan tafel te krijgen. (IVDE)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen