"Drie dagen staking onvermijdelijk" 'T IS OOK EEN HETE LENTE BIJ DE LIJN EN CARREFOUR 11 mei 2018

00u00 0

Bij De Lijn proberen bonden en directie al weken uit de impasse rond de nieuwe structuur te geraken. De directie wil 286 banen schrappen (zonder ontslagen) bij de bedienden en het management. Verder zouden ook een aantal functies gecentraliseerd worden in Mechelen. Pogingen om tot een vergelijk te komen, zijn mislukt, ondanks de inzet van een sociaal bemiddelaar. Alleen de christelijke vakbond ACV Openbare Diensten toont zich nog bereid tot praten. De andere bonden, ACOD en ACLVB, weigeren nog te onderhandelen en hebben een stakingsaanzegging ingediend van 17 tot 20 mei. "De keuze van de directie om besprekingen te voeren met één vakbond is zonder meer opmerkelijk, en is niet van die aard om de gemoederen te bedaren, wel integendeel. Door deze houding wordt de aangekondigde staking haast onvermijdelijk", klinkt het bij ACLVB.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN