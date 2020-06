Exclusief voor abonnees "Drie dagen gas geven" Teamstage Deceuninck-Quick.Step in Vlaanderen 17 juni 2020

"Drie dagen gas geven", zegt ploegleider Tom Steels. Dat is het grote plan van het eerste trainingskamp van Deceuninck-Quick.Step in de Vlaamse Ardennen. Gisteren deden de renners dat op het parcours van Gent-Wevelgem, vandaag en morgen wordt het gaspedaal ingedrukt op de kasseien van de Ronde van Vlaanderen. Dat het wel een beetje vreemd is, zegt Tom Steels, om de Vlaamse klassiekers in juni te verkennen. Zo was het gisteren wel erg warm van Ieper naar Wevelgem, waar twintig renners Gent-Wevelgem als training reden. "Gelukkig regende het vijf minuten."

