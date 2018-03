"Dríe colleges geprobeerd en nergens plaats" 06 maart 2018

Na lang wikken en wegen en meerdere schoolbezoeken meldde Pedro Pisonier uit Sint-Amandsberg zijn zoon Jules (11) aan voor drie scholen: het Sint-Bavo-, het Sint-Barbara en het Sint-Lievenscollege. "Maar vorige week moesten we via een geautomatiseerd mailtje vernemen dat er nérgens een plaats beschikbaar is", vertelt de vader. "Een koude douche. Onze zoon loopt een jaar voor, dus de juiste school vinden is van cruciaal belang. We hebben alle moeite van de wereld gedaan en dan zit je plotseling bij die 150 gezinnen die geen plaats konden bemachtigen." Pisonier is kwaad op de stad. "Onze zoon is het slachtoffer van een wiskundig rommelboeltje. De stad had misschien beter eerst een goede statisticus in dienst genomen alvorens een dergelijk systeem te lanceren. Nu is er alleen maar een hoop extra werk en frustratie." (YDS)

