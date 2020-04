Exclusief voor abonnees "Dreiging voor mijn 65-jarige vrouw komt via mij" Sven Bert (57) 22 april 2020

0

"In theorie, medisch en economisch gezien, houdt dit misschien wel steek, maar sociaal-maatschappelijk is het idee gewoon niet realistisch. Het zou ook tot een massa depressies leiden", stelt Sven Bert uit het West-Vlaamse Oostkamp. "Neem nu mijn gezin: zelf zou ik als 57-jarige rij-instructeur wel weer actief worden, terwijl mijn vrouw Marian, die er net 65 is geworden, in afzondering zou moeten blijven. Ik zou wel nog motorritjes mogen maken, of op uitstap met de oldtimer- of vliegclub gaan. Maar dan zonder haar. Terwijl we dus beiden nog heel gezond en sociaal actief zijn. Marian is nu wel gepensioneerd, maar geen verzwakte rusthuisbewoner, hè. Misschien moeten we ons tot de lente dan ook maar ineens van tafel en bed scheiden. Want als rij-instructeur vorm ik zeker een verhoogd risico voor haar." (SPK)

