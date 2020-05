Exclusief voor abonnees "Dreiging extreemrechts neemt toe" Topman OCAD 19 mei 2020

De jihadistische dreiging is licht gedaald, maar er is een toenemende dreiging van extreemrechts." Dat zegt Paul Van Tigchelt, directeur van het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) in een interview met 'Le Soir'. "Beide ideologieën zijn meer dan ooit aanwezig en de media zijn voor hen cruciaal. Extremisten hebben mensen nodig die ze kunnen manipuleren, en de angst en het isolement door de coronacrisis kunnen hen daarbij helpen. Ze proberen de coronacrisis op het internet te recupereren om hun discours te voeden, om hun sympathisanten te overtuigen." Van Tigchelt zegt zich ook zorgen te maken over extreemlinkse en -rechtse bewegingen die de uitrol van 5G linken aan de corona-uitbraak. Dat die groepen zendmasten saboteren noemt hij "erg zorgwekkend". "Die daden zijn gericht tegen infrastructuur, maar die infrastructuur is cruciaal om mensenlevens te redden als er zich een noodgeval voordoet." (IBO)

