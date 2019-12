Exclusief voor abonnees 'Down the Snow' lift 93.783 euro bij elkaar 24 december 2019

93.783 euro hebben Dieter Coppens en zijn reisgenoot van 'Down the Snow' bij elkaar gelift. Na een reis van zo'n 3.000 kilometer vanuit Rusland arriveerde het duo gisteren op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk, waar ze werden verwelkomd door 7.000 mensen. Kevin had zich voorgenomen om het droog te houden, maar kreeg het moeilijk toen hij op het podium werd verrast door zijn vriendin Lisa, die hij leerde kennen in het Eén-programma 'Down the road'. Kevin barstte in tranen uit toen ook zijn petekind Lou (7), het zoontje van zijn zus, op het podium kwam. "De voorbije vijf dagen waren een ongelofelijk avontuur", zegt Coppens. "Kevin heeft het vaak gezegd onderweg: 'Ik ben blij en gelukkig.'" Maar niet de hele trip ging over rozen. "Het dieptepunt van onze reis was dat we op een bepaald moment moesten slapen op een zetel in de inkomhal van een hotel, terwijl je weet dat er boven jou veel bedden zijn. Maar goed, op dat moment beseften we hoe het moet voelen om dakloos te zijn." Hun ingezamelde geld gaat naar de vzw GimmeShelter, een organisatie die zich inzet voor daklozen in Vlaanderen.

