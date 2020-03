Exclusief voor abonnees 'Down the road' 05 maart 2020

Ik ga volledig akkoord met de reactie van Simone De Smet op het programma 'Down the Road'. De kijkers krijgen een totaal verkeerd beeld van deze beper- king. Ik ken vele mensen met dit syndroom en deze zijn niet zoals dit programma ons voorstelt. Het is bijna alsof je niet weet wat je mist als je kind deze beperking niet heeft: <<Ze zijn zo lief...>> Ik heb zelf ook een dochter met een beperking (CP of cerebrale parese) en net als Simone heeft de reeks mij ont- goocheld. Dit is niet de realiteit.

Mady Rans

