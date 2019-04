Exclusief voor abonnees "'Down the road' is prachtig. Maar vaak gaat het véél moeilijker" 10 april 2019

"Prachtig programma, 'Down the road', maar het is niet de dagelijkse realiteit." Johanna Huylenbroeck (35) heeft haar handen meer dan vol met Cyriel, haar zesjarige zoontje met Down. En op school kennen ze de guitige kleuter ook. "Ik moet eerlijk zijn: het is niet altijd evident. Cyriel kan niet spreken, komt soms koppig uit de hoek en vraagt niet altijd op een positieve manier aandacht." De juf van het eerste studiejaar wil daarom dat er volgend jaar een begeleider meekomt met Cyriel. "Begrijp ik, maar helemaal eerlijk is het ook niet als wij nu plots een persoonlijke assistent moeten betalen."

