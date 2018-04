'Double double' voor Van der Breggen in LBL? 21 april 2018

Mooie uitdaging zondag voor Anna van der Breggen (28). Bij winst in de tweede editie van de vrouwenversie van Luik-Bastenaken-Luik volgt de olympische kampioene en leider in de UCI WorldTour niet alleen zichzelf op, maar pakt ze ook voor het tweede opeenvolgende jaar de dubbel Waalse Pijl-LBL. Een 'double double', met andere woorden. Van der Breggen start als topfavoriete, maar dat maakt haar niet blind. "We hebben meerdere troeven en gunnen elkaar de zege. Dat is de kracht van ons team", zegt ze. Ook Blaak (winnares van de Gold Race) en Guarnier kunnen scoren bij Boels-Dolmans. Ferrand-Prévot, Spratt, Van Vleuten, Moolman-Pasio, Van Dijk, Niewiadoma en Longo Borghini zijn valabele outsiders. Belgische vrouwen worden daar niet meteen bijgerekend. Start in Bastenaken om 10.45 uur, aankomst na 136 kilometer en elf hellingen omstreeks 14.30 uur in Ans. (JDK)

