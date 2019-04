Exclusief voor abonnees "Dossier Boudewijnstadion is zoals de brexit" 11 april 2019

Is Besix kandidaat voor de renovatie van het Koning Boudewijnstadion, zoals onlangs een voorstel werd gedaan door de Belgische Voetbalbond en Golazo? "De ideeën over de toekomst van het Koning Boudewijnstadion gaan momenteel alle richtingen uit.", zegt Beerlandt, die ook bestuurder en aandeelhouder bij RSC Anderlecht is. "We wachten gewoon af. Maar de overheden moeten ook toelaten dat mensen met verstand van zulke zaken ook hun werk doen en er geen politiek spelletje van maken. Ik ben het beu dat niets kan in dit land." Rik Vandenberghe vergelijkt het hele dossier met de brexit. "Er is al veel inkt over gevloeid, maar er gebeurt niet veel." (FrD)