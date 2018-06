"Door zijn familie blijft hij coachen in België" Vande Lanotte 15 juni 2018

Alles gewonnen in België. Maar waarom zoekt Dario Gjergja geen andere (lees: hogere, rijkere) basketbaloorden op? "Hij heeft zeker de capaciteiten voor een hogere competitie. En onderschat zijn sportieve ambities niet. Die zijn amper te blussen", weet Johan Vande Lanotte. "Maar hij maakt constant de afweging met zijn familiale toestand. Het levenscomfort voor hem en zijn gezin zijn belangrijk voor hem. In België verdient hij goed, vindt hij een land met een sterk uitgewerkte sociale zekerheid, geniet zijn dochter van goed onderwijs. De familie Gjergja heeft het hier goed. Eerder in zijn carrière zag hij veel miserie bij clubs in Rusland en Kroatië. Aan hem is geen avontuur meer besteed. De familiale toestand zal bepalen waar hij zijn carrière verderzet." (RBE)

