"Dood Sterchele was moeilijkste moment uit carrière" 05 mei 2018

Op dinsdag 8 mei is het exact tien jaar geleden dat François Sterchele, spits van Club Brugge, op 26-jarige leeftijd verongelukte. Ivan Leko was toen zijn ploegmaat. "De dood van François was wellicht het moeilijkste moment uit mijn carrière, ja. Die 23ste minuut wanneer de supporters voor hem klappen, blijft speciaal. (stilte) Maar we moeten verder."