De 34-jarige doodrijder van Saar Gevaert is gisteren nogmaals voor de politierechter verschenen, voor een niéuw ongeval met vluchtmisdrijf. Miguel Verhelst uit Aartrijke bij Zedelgem - die de 15-jarige fietsster in december 2015 doodreed onder invloed van alcohol en daarna de vlucht nam - ging op 10 november vorig jaar met de auto van een vriendin uit de bocht in Ledegem. De man, die gedronken had, vluchtte en dook twee dagen onder in Antwerpen, maar gaf zich daarna aan. "Door het proces van Saar was ik alles kwijtgeraakt", zegt Verhelst, die zich genoodzaakt zag zijn metaalconstructiebedrijfje stop te zetten. "Ik zag geen uitweg meer en was die bewuste dag mezelf niet. Dan doet een mens dingen waar hij later spijt van krijgt. Dom van me." Verhelst had op het proces na de dood van Saar Gevaert gezworen dat hij nooit nog achter het stuur zou kruipen. Op 14 mei kent hij zijn straf. (VHS)

