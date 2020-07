Exclusief voor abonnees "Dolgedraaide feministen" bekladden hoofdkwartier N-VA 11 juli 2020

Een groep feministische militanten heeft donderdagnacht de gevel van het N-VA-hoofdkwartier in Brussel beklad. Ze wilden zo protesteren tegen het wetsvoorstel waarmee Kamerleden Valerie Van Peel (N-VA) en John Crombez (sp.a) baby's die in een problematische gezinssituatie geboren worden, willen beschermen door vrouwen al te laten opnemen tijdens de zwangerschap. Ze protesteren ook tegen het uitstel van de wettekst die het recht op abortus uitbreidt. Dat uitstel kwam er met steun van N-VA. De actievoerders brachten slogans aan als 'Mijn lichaam, mijn recht'. Het is niet de eerste keer dat de N-VA-zetel het doelwit is van vandalenstreken. "Met dit soort acties en dolgedraaid feminisme komen we nergens", zegt Van Peel. Ook voorzitter Bart De Wever reageerde: "Ik ben niet tegen de huidige abortuswet, maar het nieuwe voorstel dat abortus op zeer verregaande wijze wil versoepelen, is een schande."

