"Dolblij, want DNA verklapt dat we vol voor kindjes mogen gaan" 24 april 2018

Een eerste groep patiënten kreeg al een volledige genoomanalyse in het UZ Leuven. En dat leverde al meteen goed nieuws op voor Kevin (32). "Ik werd geboren met twaalf vingers. Last heb ik daar nooit van gehad: de overbodige vingers zijn operatief verwijderd. Maar ook mijn gebit is afwijkend. Bovenaan zijn vier tanden gefusioneerd tot twee tanden. Mijn vriendin en ik willen kinderen. Ik was bang dat ik die afwijking mogelijk in een zwaardere graad zou doorgeven. Dat was toch wel een serieus struikelblok voor onze kinderwens. Een eerste bezoek aan het centrum menselijke erfelijkheid maakte ons niet veel wijzer. Men kon mijn ziektebeeld niet koppelen aan een gekend syndroom. Maar we werden opnieuw uitgenodigd. Ik kon met mijn ouders meedoen aan een nieuw soort DNA-analyse. Er is ontdekt dat mijn ouders allebei twee kleine genetische foutjes hadden, die door de combinatie grotere gevolgen kregen. De kans dat ik het foutje doorgeef, is kleiner dan 1% - lees: zo goed als onbestaande. We zijn dolblij, want we mogen volop voor kindjes gaan." (IDV)

