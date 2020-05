Exclusief voor abonnees "Dolblij, maar hoe gaan ze dat in godsnaam organiseren?" Gezin met vier kinderen 23 mei 2020

"We hebben een dansje gedaan, zo blij waren wij en de kinderen." Bij Mieke Boucqué en Christophe Vanderschueren uit het Oost-Vlaamse Merelbeke wordt het normaal vanaf 2 juni een pak stiller in huis: Hayley (10), Owen (8), Spencer (5) en Madelyn (3) zouden dan weer naar school kunnen. "Voor Hayley en Owen, in het vijfde en derde leerjaar, werd het tijd. De preteaching botste op zijn limieten en het werd almaar duidelijker dat leerkrachten toch beter lesgeven dan ouders. De motivatie van de kinderen is aan het slinken, hoe fantastisch de leerkrachten ook alles hadden voorbereid."

