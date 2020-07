Exclusief voor abonnees "Dolblij dat het regende" HOERA, DIT MAG WEER: BINNENSPEELTUIN 02 juli 2020

00u00 0

De start van de schoolvakantie was gisteren druileriger dan ooit, maar gelukkig mochten net dan de binnenspeeltuinen weer open. Bij Tarzan & Jane in Heusden-Zolder kregen ze 400 bezoekers over de vloer, tegenover 1.000 op hoogdagen pre-corona, mama's en papa's inbegrepen. "We waren dolblij dat het regende. Alles verliep bijzonder goed en rustig", vertellen uitbaters Filip Struyf en Caroline Parmentier. "We hielden eerlijk gezegd ons hart vast en vreesden een overrompeling."

