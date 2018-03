"Dokters moeten papieren voorschriften blijven gebruiken" 22 maart 2018

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) roept huisartsen op om niet langer het elektronisch attest te gebruiken. Het eAttest heeft namelijk geen bewijskracht voor de fiscus, klinkt het. "Werk voorlopig verder met of schakel terug over naar de papieren getuigschriftenboekjes", is de boodschap. Het elektronisch voorschrift werd begin vorige maand ingevoerd. Goed nieuws voor de patiënt, die sneller terugbetaald zou worden, en voor de arts, die minder papierwerk zou hebben, zo zei bevoegd minister De Block (Open Vld) toen. "Maar waar de overheid niet aan gedacht heeft, is het fiscale aspect", zegt de BVAS. "Het is geen waterdicht systeem om inkomsten te staven bij de fiscus." Volgens De Block is er geen reden tot onrust. "Het fiscale bewijs wordt digitaal opgeslagen, de fiscus kan dat raadplegen", stelt ze.

