'Dokter Oksel' zoekt stinkende kleren 08 augustus 2019

00u00 0

Onderzoeker Chris Callewaert (UGent) is op zoek naar dertig mensen die hun naar zweet stinkende kleren willen afgeven voor de wetenschap. De bio-ingenieur wil het probleem van ongewenste geurtjes en gele vlekken op kledij onderzoeken en oplossen - dat leverde hem al de bijnaam 'Dokter Oksel' op. "Zowel de huid als de kleding kan een bron van geurvorming zijn. Uit eerder onderzoek weten we al dat polyestervezels bijvoorbeeld veel meer geur vasthouden. Wassen maakt het probleem bovendien vaak alleen maar erger. Op een temperatuur van 30 graden worden bacteriën niet gedood, maar vermenigvuldigen ze zich zelfs. Als het kledingstuk dan ook nog eens traag droogt, kunnen de bacteriën zich helemaal vastzetten op de vezels." Einddoel van het onderzoek is de ontwikkeling van een bacteriedodende component die bijvoorbeeld zou kunnen worden toegevoegd aan het wasmiddel.

