'Dokter Darmkanker' trekt nu ook naar bedrijven 13 maart 2018

00u00 0

'Dokter Darmkanker' Luc Colemont richt zijn pijlen voortaan ook op de Belgische bedrijven met zijn sensibiliseringscampagne. De arts wil zo een nieuw doelpubliek bereiken met 'Stop Darmkanker', want 1 op de 20 werknemers in ons land wordt ooit geconfronteerd met de ziekte. Doel is om in drie jaar tijd 6.000 darmkankers te stoppen. De arts gaat nu een partnerschap aan met verzekeraar AG Insurance, om zo een groter bereik te hebben. Colemont wil vooral de nadruk leggen op een gezonde levensstijl en adviseert een preventief onderzoek te laten uitvoeren. Want de ziekte - die elk jaar 8.000 Belgen treft en waaraan elke dag negen mensen sterven - is goed te behandelen als ze tijdig wordt opgespoord. Daarnaast zullen ook lezingen gegeven worden in bedrijven en hoopt men de kosten verbonden aan een colonoscopie (een inwendig onderzoek van de dikke darm) terug te laten betalen. (FT)

HLN