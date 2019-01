"Doet deugd dat mensen ons nog niet vergeten zijn" slachtoffers Kim De Gelder 24 januari 2019

00u00 0

Aan het vroegere kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde vond de jaarlijkse herdenking van het drama in de crèche plaats. Tien jaar geleden vermoordde Kim De Gelder er twee baby's en een kinderverzorgster en verwondde nog eens 25 baby's en peuters. Aan het herdenkingsmonument werden bloemen neergelegd en vond een minuut stilte plaats. Onder de aanwezigen ook de ouders van de vermoorde baby Leon. "Ook al doet het nog altijd veel pijn, het is nodig dat er aandacht blijft gaan naar het drama", zegt vader Rafael Garcia (foto links). "Het doet deugd, al dat volk dat samen nog eens aan de slachtoffers denkt." Ook Seppe Tackaert (12), die tien jaar geleden gewond raakte, was met zijn mama en zus aanwezig (foto boven): "Op het litteken na, hou ik niets over aan de feiten. Maar dit jaar wilde ik er echt bij zijn." (DND)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN