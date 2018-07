'Dodelijke' spin mag in Lidl blijven 17 juli 2018

00u00 0

Het Lidl-filiaal in het Antwerpse Wilrijk werd gisteren in alle vroegte helemaal uitgekamd door ongediertebestrijders. Een klant had er zaterdag een foto gemaakt van een exotische spin op een tros bananen uit Colombia (foto). Omdat het risico bestond dat het om de dodelijke Braziliaanse zwerfspin ging, liet de directie het diertje opsporen vooraleer de winkel weer te openen, maar dát bleek moeilijker dan gedacht. De spin is nog altijd spoorloos, maar toch ging de winkel gisteren op het normale uur open. "Ondertussen waren verschillende specialisten het erover eens dat het om een weinig gevaarlijke variant van de soort ging", aldus Lidl. "Medewerkers en klanten lopen dus geen risico." (BSB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN