"Dochtertje vindt het gek dat mama ook klein is geweest" Sara Van der Straeten (34) 19 januari 2019

Haar mama werkte op de jeugddienst van de toenmalige BRT - waar ze nu nog altijd archivaris is - toen Sara Van der Straeten in 1988 op haar 4de 'Tik Tak'-kindje werd. Vandaag heeft Sara zelf twee kinderen en haar oudste dochtertje Josephine (3,5) zag mama al bezig in die oude afleveringen. "Ze vindt het een gek idee dat mama ook klein geweest is", lacht Sara. "Voor peuters blijft het een magisch programma. Waarom? Omdat het korte afleveringen zijn vol afwisseling. Kindjes houden van de vele vormen en kleuren. 'Tik Tak' is leuk en ontspannend, en bewijst dat een kinderprogramma niet altijd mega-educatief moet zijn. Al kan je 'Tik Tak' als ouder wel een meerwaarde geven door de kleuren te benoemen of 'Kijk, een eend' te zeggen aan het einde van de vakjespuzzel, bijvoorbeeld." (LB)

